Berrettini sensazionale, annientato Djokovic in due set: il colpo con cui "vendica" Sinner | Video

Un grande Matteoha iniziato con una vittoria contro Novakil suo percorso nella prima edizione da ATP 500 del Qatar Exxon Mobil Open al Khalifa Tennis Complex di Doha, in Qatar, sul duro. Il tennista romano si è imposto in due set con il punteggio di 7-6(4), 6-2. Negli ottavi di finale, che ha battuto per la prima volta dopo due anni un giocatore nella top ten, affronterà ora l'olandese Tallon Griekspoor. Per l'azzurro si tratta anche del primo successo in carriera contro il tennista serbo, dopo 4 precedenti sconfitte, la più importante delle quali resta la finale di Wimbledon del 2021. Chefosse più in forma di Novaklo si era capito già dal primo set, portato a casa dall'azzurro però solo nel tie-break. Ma è nel secondo set che l'italiano ha dato spettacolo.