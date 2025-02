Notizie.com - Berrettini prende una decisione davvero sorprendente, ora è ufficiale

Il tennista romano si è trovato di fronte ad un bivio di non facile risoluzione: la scelta ha lasciato di stucco parecchi tifosiAnche stavolta, così come a Wimbledon, Cincinnati e Shanghai lo scorso anno, per non parlare dell’ultima edizione degli Australian Open, il sorteggio non è stato benevolo con lui. Se nel tempio londinese del tennis Matteoera stato messo di fronte a Jannik Sinner già al secondo turno, in America e in Asia (teatro dei due Masters 1000 sul cemento post Olimpiadi) il tennista romano aveva dovuto affrontare Holger Rune già nel match di esordio.unasornte, ora è(LaPresse) – Notizie.comUn avversario, il bizzoso ma talentuoso danese, incontrato anche al secondo turno di Melbourne, quando Matteo è stato sconfitto per la terza volta consecutiva dal rivale con l’aggravante di alcuni set point sprecati nel primo e nel quarto set.