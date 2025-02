Oasport.it - Berrettini, ora la prova del nove a Doha: c’è subito un conto in sospeso da regolare

Leggi su Oasport.it

Matteoaveva incominciato la nuova stagione con qualche inciampo di troppo: aveva perso contro l’australiano Jordan Thompson al primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane, aveva ceduto al secondo turno degli Australian Open contro il danese Holger Rune (non sfruttando delle occasioni per trascinare la contesa al quinto set) e si era dovuto inchinare all’olandese Tallon Griekspoor al debutto nel torneo ATP 500 di Rotterdam. Tre sconfitte in quattro partite disputate e qualche punto interrogativo sulla condizione del romano, che però oggi pomeriggio ha mostrato i muscoli e confezionato la magia che si aspettava da tempo.Il tennista italiano ha infatti battuto Novak Djokovic nel match d’esordio del torneo ATP 500 di, riuscendo ad avere la meglio sul fuoriclasse serbo per la prima volta in carriera: dopo non aver potuto nulla contro il 24 volte campione Slam nei quattro precedenti, tra cui l’atto conclusivo di Wimbledon 2021, l’azzurro è riuscito a spuntarla in due set e offrendo grandi lampi di gioco, come quando ha annullato tre break-point nel primo set e ha poi dettato legge nel tie-break della frazione d’apertura.