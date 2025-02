Ilnapolista.it - Berrettini incanta a Doha battendo Djokovic per la prima volta in carriera

E’ il Matteoshow contro Novak. Al Qatar Open l’azzurro debuttail serbo, per la, in due set (7-6, 6-2) in poco più di 90 minuti di gioco.Nel primo set ha faticato rispetto al secondo, doveè calato fisicamente. A fine partita i due si sono salutati con un abbraccio.Domani pomeriggiotornerà in campo contro Tallon Griekspoor per gli ottavi di finale.: «Sono arrivato alla convinzione che stare bene sia la cosa più importante»L’intervista al Corriere della Sera.Si parla spesso di amicizia ma esiste l’amicizia nel tennis? Italiani a parte, non si è notata una grande empatia nei confronti di Sinner.«Io sono amico di tutti e migliore amico di nessuno. I miei veri amici non sono i miei colleghi ma non perché mi stiano antipatici.