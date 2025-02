Oasport.it - Berrettini-Griekspoor, ATP Doha 2025: orario, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Matteoha ruggito in maniera perentoria e ha confezionato una magia degna sempre del massimo rispetto: il romano ha battuto Novak Djokovic in due set e si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano ha esordito nel miglior modo possibile sul cemento della capitale del Qatar, regolando il formidabile serbo con il punteggio di 7-5(4), 6-4 e prendendosi lo scalpo di lusso dopo che nelle scorse settimane non era sembrato nella miglior forma possibile.L’azzurro ha regolato il 24 volte campione Slam, al rientro dopo essersi ritirato durante la semifinale degli Australian Open contro il tedesco Alexander Zverev, offrendo un gioco decisamente solido e tonico: impressionante la prova di forza quando ha dovuto annullare tre break-point nel sesto game del primo set, rimarchevole la gestione del caldissimo finale del tie-break che ha deciso il primo parziale.