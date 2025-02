.com - Berrettini-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match nel primo turno del torneo Atp 500 di Doha. Matteosfiderà Novakoggi, martedì 18 febbraio in quello che è il quarto confronto tra i due tennisti, quasi quattro anni dopo la finale di Wimbledon 2021, quando Nole si impose in quattro set interrompendo il sogno Slam dell’azzurro. La sfida tra Matteoe Novakè in programma oggi, martedì 18 febbraio, non prima delle 15.30 italiane. I due si sono affrontati quattro volte, con Nole che conduce con un netto 4-0. L’ultimo incontro risale ai quarti di finale degli US Open del 2021.sarà visibile in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.in tv seriea24.