Sport.quotidiano.net - Berrettini batte per la prima volta Djokovic. Matteo vince 7-6 (4) al primo turno a Doha

Roma, 18 febbraio 2025 -scatenato a: ha battuto Novak: 7-6(4) 6-2 in 1h35' di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale. Il tennista azzurro, numero 34 del mondo, ha piegato per lain carriera il fuoriclasse serbo. Nole, terza testa di serie al torneo, esce aldel "Qatar Exxon Mobil Open", Atp 500 da 3.035.960 dollari di montepremi in corso sul duro dell'Al Khalifa Tennis Complex, a. In precedenzaaveva battuto4 volte su 4, compresa la storica finale di Wimbledon 2021, anno in cui si era imposto anche nei quarti degli Us Open, ultimo confronto fra i due fino ad oggi.