Bergoglio come Ratzinger | in Vaticano le dimissioni del Papa non sono più un tabù

“Annullati fino a domenica prossima, 23 febbraio, tutti gli impegni diFrancesco, ricoverato da 5 giorni al Policlinico Gemelli per un’infezione polmonare: è torna a risuonare inla parola “”. Quel quadro clinico “complesso“,si legge nel bollettino medico diramato il 17 febbraio, che ha messo in apprensione i cattolici, riecheggia in modo ancora più roboante nelle stanze Oltretevere.Il ricovero al Gemelli per un tempo non definitoAl di là delle frasi di circostanza del responsabile della sala stampa vaticana ripete da cinque giorni che “ilha avuto una notte tranquilla, ha fatto colazione e ha letto i quotidiani”, il livello di allerta resta elevato. Il clamoroso gesto compiuto dal suo predecessore, Benedetto XVI, ha fatto in un certo senso da solido e rassicurante precedente per tutti.