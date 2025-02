Ilrestodelcarlino.it - Beko, Acquaroli: “Salvo lo stabilimento di Comunanza”

(Ascoli Piceno), 18 febbraio 2025 – “Sono in contatto con il ministro Urso, che da Istanbul mi ha comunicato che il sitodiresterà in produzione, notizia di cui contestualmente il sottosegretario Bergamotto sta informando anche i sindacati”. Ne dà notizia con un post su Facebook il governatore delle Marche, Francesco. “Nella riunione al Mimit, già programmata per lunedì, saranno fornite nuove informazioni per lo sviluppo del piano industriale – aggiunge –. Attendevamo da questa mattina notizie dalla Turchia, dove il ministro ha dapprima incontrato il suo omologo turco, e successivamente la famiglia Koç con tutti i responsabili dell’azienda. Solo pochi minuti fa si sono conclusi gli incontri tecnici guidati dal sottosegretario. Accogliamo questa importantissima apertura con fiducia e gratitudine nei confronti del governo Meloni, del ministro Urso e del sottosegretario Bergamotto per l’impegno e la determinazione mostrati nella tutela dell’occupazione e degli asset produttivi del sistema Paese”.