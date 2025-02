Lortica.it - BC Servizi Arezzo sfida l’Oleggio Magic Basket nella Poule Promozione

Mercoledì 19 febbraio, alle ore 20.30, la BCaffronterànel posticipo della. La partita, arbitrata dai signori Baveri di Desio (MB) e Rigon di Bellinzago Novarese (NO), si giocherà al Palasport Umberto Re di Boffalora Ticino (MI), campo di casa del, capolista del girone piemontese-lombardo con 40 punti su 44 e una serie utile di 19 partite, rappresenta un avversario di alto livello. Guidata dall’aretino Michele Catalani, attuale responsabile tecnico del settore giovanile dell’Olimpia Milano, la squadra lombiera vanta giovani talenti di rilievo nazionale ed europeo, tra cui ex giocatori della Mens Sana Pilotti e De Ros, vincitori dello scudetto Under 19scorsa stagione.Per la BC, allenata da coach Fioravanti, si tratta di un match impegnativo ma stimolante, che offre l’opportunità di misurarsi con una delle realtà più competitive del campionato.