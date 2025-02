Lanazione.it - Battaglia all’illegalità: "Prato merita attenzione". Appello trasversale per dare una svolta vera

Leggi su Lanazione.it

Politica, associazioni delle categorie economiche, sindacati attorno a un tavolo per discutere il delicato tema dell’illegalità economica. Oltre due ore di dibattito per confrontarsi sui diversi aspetti di un tema radicato nella città e capace di accendere gli animi. ’I controlli devono essere più approfonditi e più regolari’, la tavola rotonda organizzata ieri in Provincia dall’onorevole di Forza Italia, Erica Mazzetti e moderata dal responsabile della redazione di, Luigi Caroppo. Ala fotografia della città è stata la Camera di Commercio con i numeri elaborati da Dario Caserta, che evidenziano come il problema del turn over che porta con sé il fenomeno delle aziende apri e chiudi nelle ditte straniere sfiori il 22%. Nelle italiane la percentuale del tourn over scende al 10. A fine 2024 a livello nazionaleè salita al primo posto per numero di imprese straniere che qui rappresentano il 35% del totale.