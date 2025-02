Internews24.com - Bastoni Inter, la delusione dopo la sostituzione contro al Juve: spunta il retroscena

Leggi su Internews24.com

di Redazione, lalaalil. Ecco come ha reagito il difensore alla scelta di InzaghiTra i 3 calciatori sostituiti da Simone Inzaghi al 62? dintusc’era anche Alessandro. Fin dal primo momento, anche le telecamere avevano mostrato il difensore parecchio deluso e arrabbiato per la decisione presa dal proprio allenatore di toglierlo dal campo mentre era stato fino a quel momento tra i migliori per i nerazzurri. Ecco quanto raccontato dal Quotidiano Sportivo.– «Tra i pilastri, c’è chi stava facendo benissimo nel derby d’Italia ed è comunque uscito per far posto a Carlos Augusto., chiamato in panchina a metà ripresa, sapeva bene di aver giocato una grande gara fino a quel momento e non è riuscito a celare una forte