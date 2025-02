Ilfogliettone.it - “Basta bonus”: messa la parola fine | Giorgia Meloni lo ha abolito completamente: rimani con un pugno di mosche in mano

Leggi su Ilfogliettone.it

Il provvedimento del governo ha gelato migliaia di italiani, non ci saranno piùcome nel recente passato, sconforto per chi ci sperava. Igovernativi rappresentano uno strumento di politica economica e sociale di fondamentale importanza. Essi vengono introdotti per perseguire molteplici obiettivi, tra cui la stimolazione della domanda interna, il sostegno alle fasce più deboli della popolazione e la promozione di comportamenti virtuosi. In particolare, imirano a mitigare gli effetti negativi di crisi economiche o sociali, a favorire l’accesso a beni e servizi essenziali, e a incentivare comportamenti sostenibili.L’impatto sociale deiè considerevole. Essi contribuiscono a ridurre le disuguaglianze, a migliorare le condizioni di vita delle famiglie in difficoltà e a favorire la coesione sociale.