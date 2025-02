Oasport.it - Basket: Pozzecco vicino a Trapani. Repesa a un passo dall’esonero

La panchina deiSharks potrebbe vivere un fortissimo scossone nelle prossime ore. A riportarlo è Il Giornale di Sicilia, secondo il quale la posizione del capoallenatore Jasminè a forte rischio, oltre che per i risultati anche per alcuni contrasti avuti con la squadra e la società siciliana.Al quinto posto in Serie A, a 26 punti in compagnia dell’Olimpia Milano, ed eliminati subito nei quarti di finale (per mano di Trieste, ndr) della recente Coppa Italia poi vinta da Trento, gli Sharks starebbero analizzando una situazione interna non facile da portare sino a fine stagione.I rumors impazzano: in pole position ci sarebbe il profilo del ct della nazionale italiana Gianmarco, peraltro impegnate in queste settimane nelle gare di qualificazione agli Europei, prima contro Turchia e poi contro Ungheria.