Basket, Paperdi JuveCaserta: al PalaPiccolo arriva il Chieti dell'ex Claudio Capone

Tempo di lettura: 3 minutiSi torna alper cercare di dimenticare in fretta la sconfitta subita a Livorno e ritornare ad incrementare la classifica del campionato di serie B nazionale. Avversaria del turno infrasettimanale di domani sera, mercoledì, sarà il quintetto del1974. La palla a due sarà alzata alle 20.30 ed il confronto con i teatini costituirà anche l’occasione per incontrare, attuale team manager della formazione abruzzese e protagonista nelle fila delladi coach Tanjevic negli anni ottanta. Nelmilita ancheTommasini, che ha vestito la maglia bianconera in serie A nelle stagioni 2013/14 e 2014/15.«– osserva coach Damiano Cagnazzo – è una squadra che sta attraversando diversi problemi, ma lo staff e i giocatori rimasti sono stati molto, molto bravi a combattere ogni volta che scendono in campo; una squadra che, seppur priva degli ultimi tre giocatori usciti, sta proponendo diverse soluzioni tattiche difensive in mezzo al campo e sta dando più spazio ai giovani che ha nel roster guidati in campo dall’esperto play/guardia Tommasini.