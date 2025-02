Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa perde in casa il derby con Liburnia Livorno

, 18 febbraio 2025 – Niente da fare per la IES Sport, nel posticipo incontro la Libertas, peraltro superata di misura all’andata al PalaBastia, nella quinta di ritorno del campionato di2. Gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno disputato una gara in salita, trovando solo nel finale le occasioni, peraltro sprecate, per rientrare in partita. Molto distanti dalla zona play-off, per i bluesni la stagione è ora solamente orientata verso la salvezza, da conquistare preferibilmente senza passare dalle sabbie mobili dei play-out. LA CRONACA – L’avvio non è dei migliori per i biancocelesti, con percentuali di tiro molto basse per i padroni di, buone invece per i livornesi. Sotto per 6-13 alla fine del primo quarto, i blues vanno al riposo sul 18-34, con il morale a terra e la partita che sembra non dire più niente per il risultato.