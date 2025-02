Sport.quotidiano.net - Basket Divione regionale 1. Scirea ko, ma chiude terzo

Termina con una sconfitta la prima fase del Gaetanoche, pur cadendo per 79-63 (parziali 22-11; 44-21; 64-39) sul campo dei Villanova Tigers,alposto nel girone, vista la contemporanea sconfitta di Lugo contro Massalombarda (82-91). Troppa la differenza di motivazioni, con i riminesi costretti a un successo per qualificarsi ai playoff, che sin da subito si portano avanti in doppia cifra, trascinati dal duo Zannoni-Polverelli (rispettivamente 26 e 23 alla fine). Davanti a un avversario in buona serata, loaffonda, faticando in difesa e trovando nel solo Agatensi un po’ di continuità offensiva, almeno fino a un ultimo quarto in cui, partendo da -25, i ragazzi di coach Solfrizzi riescono a limare un po’ il distacco. Peccato per l’Aics, che avrebbe avuto bisogno di una vittoria bertinorose per sperare.