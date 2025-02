.com - Basket B nazionale / Turno infrasettimanale: Fabriano e Jesi in trasferta

Il quintetto di Niccolai a Ravenna, quello di Ghizzinardi a Sant’Antimo. Domenica 23 febbraio si rigioca per un calendario fitto di impegno ma anche con tante gare rinviate per quei club che devono fare a meno di giocatori convocati con le rispettive nazionaliVALLESINA, 18 febbraio 2025 – Neanche il tempo di valutare l’ultimodi campionato che già si ritorna in campo coninper la nona giornata del girone di ritorno.a Ravenna per provare a fare punti e muovere la classifica;a Sant’Antimo, per consolidare la sesta posizione di classifica che se mantenuta, alla fine, vorrà dire accesso ai play off.Classifica al momento da prendere con le molle perchè le due squadre romane, Luiss e Virtus, hanno una partita in meno e perchè nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altre, domani sera ben due incontri, quelle che devono dare i propri giocatori alle nazionali per le finestre Fiba.