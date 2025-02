Movieplayer.it - Bando Corti AIR3: annunciata la quarta edizione del bando per cortometraggi

Leggi su Movieplayer.it

Unper sostenere e valorizzare i talenti creativi alle prese colo, i vincitori saranno scelti da un comitato di selezione, c'è tempo per iscriversi fino al 10 marzo. Al via ladel, percorso dedicato ai registi associati per lo sviluppo e la realizzazione di. Dopo i cinquerealizzati a coronamento delle precedenti edizioni (con altri due in sviluppo) torna l'evento che ha lo scopo di sostenere e promuovere il talento registico italiano. Ilvuole offrire supporto concreto nella realizzazione di opere narrative brevi, permettendo ai registi di concretizzare le proprie idee attraverso premi e consulenze messe a disposizione dei vincitori, scelti da un comitato di selezione. Durante il Pitch Day, che si svolgerà a Milano nel mese di .