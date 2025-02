Juventusnews24.com - Baggio Juve, arriva il messaggio di auguri che emoziona il popolo bianconero – FOTO

di RedazionentusNews24, la Vecchia Signora ha mandato undial suo ex numero 10 attraverso un post social chetutto ilNonostante ci sia una partita importante da giocare in vista di domani in Champions League, in casantus è tempo di festeggiamenti. Il club ha deciso di dedicare unsocial a Roberto. Il Divin Codino compie gli anni e la Vecchia Signora ha deciso di dedicargli unsocial di omaggio, che proponiamo di seguito.Un compleanno da Pallone D'Oro ????TantiDivin Codino! ? pic.twitter.com/8WyXsEaw98—ntusFC (@ntusfc) February 18, 2025– «Un compleanno da Pallone D’Oro. TantiDivin Codino». Leggi suntusnews24.com