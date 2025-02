.com - BAFTA 2025: trionfano Conclave e The Brutalist, ecco tutti i vincitori

Scoprideie Thedominano la cerimonia, con premi per Adrien Brody, Mikey Madison e Zoe Saldaña,l’elenco completoLa cerimonia deisi è svolta il 16 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra, condotta da David Tennant, e ha celebrato il meglio del cinema britannico dell’ultimo anno.La serata ha visto il trionfo didi Edward Berger, premiato come Miglior Film e Miglior Film Britannico, e di Thedi Brady Corbet, che ha ottenuto il riconoscimento per la Miglior Regia e per l’interpretazione di Adrien Brody.Non sono mancate sorprese nelle categorie attoriali, con Mikey Madison che ha conquistato il premio come Miglior Attrice per Anora e Kieran Culkin, vincitore come Miglior Attore Non Protagonista per A Real Pain.