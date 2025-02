Agi.it - Baby gang ruba e picchia coetanei in un parco, 4 minori denunciati

AGI - Lesioni personali aggravate in concorso e furto con destrezza. Questi i reati di cui devono rispondere quattro studenti, individuati edai carabinieri, che prendevano di mirain unpubblico a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. La, composta da quattrodi età compresa tra i 15 e 16 anni, il 12 febbraio scorso, prima ha avvicinato un coetaneo chiedendogli se avesse del denaro e sfilandogli una banconota di 20 euro dalla tasca dei pantaloni. Subito dopo, ha minacciato due ragazzi che transitavano in bici, perché erano "sul loro territorio", aggredendoli con pugni sul corpo e percosse con un bastone e con una cinta dei pantaloni; i due, curati all'ospedale di Correggio, hanno avuto una prognosi di 7 e 5 giorni. A sporgere la denuncia che ha innescato le indagini, i genitori delle vittime.