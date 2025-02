Ilgiorno.it - Baby Gang e il video non autorizzato in piazza a Pioltello: scatta la segnalazione in Procura

, 18 febbraio 2025 –Garibaldi set per undel trapper. Ma era un evento non: e a due settimane dal radunola denuncia. Tecnicamente, unaallaper “spettacolo non”. Destinatario l’artista 24enne Mouhib Zaccaria, già però destinatario di una misura di sorveglianza speciale dallo scorso settembre, che limita sulla carta i suoi movimenti nel corso della giornata. L’arrivo del notissimo trapper aaveva portato in strada lo scorso 7 febbraio decine e decine di curiosi e fan giovanissimi. A interrompere il raduno e le riprese erano arrivate le forze dell’ordine. Non è una novità la presenza adi, figura di spicco quanto controversa del panorama trap, che anche nella cittadina dell’hinterland vanta un nutrito e fedelissimo seguito.