Azienda Xilopan destinata alla chiusura. Distanza coi sindacati sulla buonuscita

Bonus per chi ha più di 20 anni di anzianità in, un altro per chi ha più di 54 anni, scivoli verso la pensione per i più anziani che rischierebbero di non raggiungere la quota contribuiva necessaria. Laha messo sul piatto una serie di misure per aiutare i 61 lavoratori che perderanno il posto. La proposta, che non è proprio quella che iavrebbero voluto, è stata presentata ieri mattina alle organizzazioni sindacali in un incontro in cui ci sono anche stati momenti di tensione con la Rsu, quando l’produttrice di pannelli truciolari ha provato a rimettere in discussione la cassa integrazione di 52 settimane. Il nodo sul quale non è stata trovata un’intesa è stato lache iavrebbero voluto leggermente più alta per consentire ai dipendenti di avere meno preoccupazioni, mentre l’avrebbe voluto versare una somma maggiore solo in cambio della cassa integrazione.