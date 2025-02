Screenworld.it - Avowed, la recensione: il diamante grezzo di Obsidian

Dise ne è parlato nella stessa misura in cui in molti speravano in un prodotto di qualità eccellente. Dietro c’è, forse lo studio che più si è dimostrato capace di maneggiare la delicata materia dei GDR con sapienza e coraggio.Proprio l’approccio alla materia con cui gli sviluppatori si sono avvicinati è un punto di notevole interesse, forse il più importante di tutta la produzione, che può attirare automaticamente lodi come altrettante critiche. In tal senso,non è un gioco perfetto, andando a presentare un inedito mix di idee e meccaniche decisamente atipico, ma non per questo fallimentare.Anzi, proprio i giocatori neofiti del genere ne potrebbero beneficiare a grandi sorsi, mentre chi cerca più profondità, ahimè, forse è meglio guardare altrove, ma al netto di questo, non si può rimanere ammaliati dal mondo di gioco – e relative meccaniche – messe in piedi nelle Terre Viventi.