Anteprima24.it - Avellino testa alla Casertana, Biancolino blinda i suoi

Tempo di lettura: < 1 minutoL’ha riacceso i motori dopo la vittoria arrivata contro il Crotone,. Sfida in programma per sabato – ore 17:30 – allo stadio “Pinto”, valida per la 28^ giornata del Girone C di Serie C. La prevendita partirà solo nella giornata di domani, dopo la riunione del GOS, sarà possibile acquistare i tagliandi solo con la fidelity card. Circa ottocento i tagliandi a disposizione dei tifosi irpini.La settimana di lavoro si è aperta nella giornata di lunedì per la squadra di Raffaele. Allenamentiti fin dripresa degli allenamenti. Il trainer potrà contare sul rientro di Cancellotti che ha scontato il turno di squalifica dopo il decimo giallo in stagione. Resterà ancora fermo Tribuzzi che dovrà scontare ancora una giornata di stop, dopo il rosso rimediato nel parapiglia finale di Foggia.