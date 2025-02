Anteprima24.it - Avellino, rinnovo per Kikko Patierno: i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minuto"L'U.S.1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Cosimo Francesco. L'attaccante ha rinnovato per altre due stagioni sportive il contratto in scadenza nel 2026, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2028". Così in una nota la società irpina annuncia ilcon. "Nell'ultimo anno e mezzo "" ha collezionato con la maglia biancoverde 57 presenze nelle quali ha messo a segno 34 gol e fornito 3 assist ai propri compagni di squadra – si legge – Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".