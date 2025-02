Thesocialpost.it - Autobus precipita in una scarpata: almeno 31 morti e 15 feriti

Un tragico incidente stradale ha colpito la Bolivia, dove31 persone hanno perso la vita e altre 15 sono rimaste ferite a seguito del ribaltamento di unper il trasporto pubblico. Il veicolo èto in unadi 800 metri mentre percorreva una curva a velocità elevata lungo la strada che collega i dipartimenti di Potosí e Oruro.L’incidente si è verificato all’altezza del ponte del comune di Yocalla, località di circa 10 mila abitanti nella provincia di Tomás Frías. Secondo l’ultimo rapporto della Polizia stradale, i 15sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Daniel Bracamonte di Potosí. Tra loro, quattro sono minorenni e due versano in condizioni critiche, ricoverati in terapia intensiva con prognosi riservata.Altri duesono già stati sottoposti a interventi chirurgici, a causa della gravità delle lesioni riportate.