Auto si ribalta, finisce contromano: conducente bloccato nell'abitacolo

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla ex statale 412 della Valtidone, provocato da un’che dopo lo schianto è finitata su un fianco, sulla rampa di accesso alla statale per chi proviene da viale Abruzzi. All’interno del veicolo, una persona è rimasta bloccata ed è stata successivamente estratta dai soccorritori. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 10 di ieri mattina, in orario di intenso traffico. Tant’è che si sono fermati moltimobilisti etrasportatori per prestare i primi soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze e un’medica. La polizia locale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I feriti sono due anziani di 80 e 81 anni che sono stati medicati sul posto e poi trasportati negli ospedali Humanitas di Rozzano e Policlinico di Milano.