Modenatoday.it - Auto si capotta dopo uno scontro in via Emilia Est, due feriti e disagi al traffico

Leggi su Modenatoday.it

Incidente in viaEst questa mattina intorno alle 9.30. E' accaduto in zona ponte Sant'Ambrogio, in corrispondenza con l'incrocio con via Fratelli Bandiera.Loha coinvolto dueche procedevano in direzione di Castelfranco- pare a causa di una manovra di sorpasso -.