Auto lanciata contro la farmacia, ladri scatenati a Pisa

, 18 febbraio 2025 – Furto con spaccata ieri sera tardi allacomunale 3 di, in via Battelli. Intorno alle 23,30 ignoti a bordo di un'utilitaria si sono lanciatiuna delle vetrine poi hanno divelto e rubato le cassematiche. Finora si stima un ammanco di meno di mille euro, il fondo cassa. I malviventi non sono riusciti a portare via un'altra cassamatica. Stamani laha aperto regolarmente. Alcuni abitanti della zona ieri sera hanno sentito un forte rumore ma solo oggi hanno compreso cosa era accaduto. Indaga la polizia, con la squadra mobile della questura di. Al vaglio i filmati delle telecamere dellama anche di altre attività e abitazioni della zona.