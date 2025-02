Lanazione.it - Auto in fiamme dopo la caduta nel dirupo, morto il conducente

Avigliano Umbro (Terni), 18 febbraio 2025 – Tragico incidente stradale nella frazione di Sismano, comune di Avigliano Umbro, dove un uomo ha perso la vitache la sua Fiat Panda è precipitata in unlungo la provinciale 39. Si sospetta che un malore improvviso delpossa essere la causa. Un passante ha prestato i primi soccorsi, riuscendo a estrarre l'uomo dal veicolo che ha successivamente preso fuoco, ma nonostante gli sforzi, l'uomo non è sopravvissuto. Nel tentativo di salvare la vittima, il soccorritore ha riportato ustioni alle mani ed è stato ricoverato in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri, il servizio di emergenza 118, la croce rossa di Avigliano Umbro e i vigili del fuoco.