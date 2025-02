Novaratoday.it - Auto esce di strada e abbatte un albero: traffico bloccato

Leggi su Novaratoday.it

Incidentele nella mattinata di oggi, martedì 18 febbraio, a Brovello-Carpugnino.É successo in frazione Stropino, dove per cause ancora da chiarire un', una Fiat Panda, è finita fuorindo unche è crollato sulla carreggiata, bloccando la.Sul posto.