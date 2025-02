Quifinanza.it - Aumenta l’export di mele all’estero ma cala la richiesta in Italia

Nel 2024, la produzione europea diha subito una contrazione significativa, con una riduzione stimata dell’11% rispetto al 2023, a causa delle gelate primaverili che hanno danneggiato molti frutteti in Europa. Secondo le stime della WAPA (World Apple and Pear Association), la produzione nel 2025 dovrebbe attestarsi a circa 10,2 milioni di tonnellate, un dato inferiore anche rispetto alla media 2021-2023.Che effetto avrà tutto questo sui mercati?Cosa dicono i numeri sulla produzione diinL’, nonostante la flessione produttiva registrata in alcune regioni, si conferma uno dei principali produttori diin Europa. Nel 2024, le stime di Assomela e CSO indicano una produzione di circa 2,16 milioni di tonnellate, con una lieve flessione dello 0,6% rispetto al 2023. Tuttavia, le variazioni regionali sono significative.