Audiolibri un settore in crescita | 11 milioni di italiani li ascoltano

Roma, 18 febbraio 2025 – In un Paese in cui si legge sempre meno – ciò nonostante l’editoria resta la prima industriale culturale – è in continuaildegli, che per la prima volta nel 2024 ha superato gli 11di ascoltatori. Gli abbonamenti generano un volume d'affari pari a 30di euro, indel 7,1% rispetto all’anno precedente, mentre le vendite di ebook sono pari a 84,2di euro, indel 4%, come certificato dal report dell’Associazione Italiana Editori. L’indagine di Nielsen IQ Secondo la ricerca di NielsenIQ, effettuata per Audible di Amazon, rispetto al 2023 ci sono stati 400mila nuovi utenti di, pari al +4%. Aumenta anche il tempo medio di ascolto che sale a 27 minuti per ogni sessione. Nel 2023 già vi era stato un incremento per quanto riguarda gli ascoltatori di podcast o di libri letti, con unadal 30% al 37% degli appassionati, ma ora per la prima volta è stato superato il numero degli 11di ascoltatori.