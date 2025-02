Terzotemponapoli.com - Attualmente, il Napoli…

Il momento del Napoli: di seguito il commento di Mario Zaccaria (presidente dell’USI Campania) tratto dal portale www.napolimagazine.com. Non lo posso negare. Mi ha fatto un certo effetto, un certo non so che vedere e sentire Antonio Conte rivolgersi al suo secondo, Stellini e commentare sconsolato con l’espressione “E adesso a chi metto?” quando Mazzocchi gli ha chiesto il cambio. Come è possibile essersi ridotti in queste condizioni? Non vi dico l’avvilimento che mi ha sopraffatto quando il giorno dopo ho assistito ai cambi effettuati dai due allenatori durante il secondo tempo della sfida tra Juventus e Inter. Non solo il NapoliThiago Motta ha mandato in campo Yildiz, Locatelli e Cambiaso, tutta gente che giocherebbe titolare in qualsivoglia squadra d’Europa e ha lasciato a riposo un certo signor Vlahovic (per non parlare di Mbangula).