Attacco russo all' Italia ma è un clamoroso fallimento | tensione alle stelle cosa sta succedendo

Non si ferma l'offensiva degli hacker filorussi Noname057(16) contro l'. Dopo gli attacchi di ieri, lunedì 17 febbraio, il gruppo ha colpito nuovamente, prendendo di mira una ventina di siti istituzionali e aziendali, tra cui quelli di alcuni ministeri chiave (Esteri, Economia, Infrastrutture e trasporti, Sviluppo economico), delle forze dell'ordine (Carabinieri e Guardia di Finanza) e di aziende di trasporto pubblico. Come già accaduto nella giornata precedente, gli attacchi sono stati di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), una tecnica che consiste nel sommergere i server bersaglio con un'enorme quantità di richieste, rendendoli temporaneamente inaccessibili. Tuttavia, grazie ai sensori dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le intrusioni sono state individuate tempestivamente, permettendo ai siti colpiti di limitare i danni e ridurre al minimo i disservizi.