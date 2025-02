Lidentita.it - Attacco hacker russo ai siti italiani

Leggi su Lidentita.it

Nelle ultime ore, il gruppo difiloNoName057(16) ha lanciato un nuovoinformatico contro diversigovernativi e militari, utilizzando la tecnica dei DDoS (Distributed Denial of Service). Su Telegram, il collettivo ha rivendicato l’azione definendola una “punizione per l’Italia con missili DDoS”, in risposta alle recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica .aiL'Identità.