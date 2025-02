Chiccheinformatiche.com - Attacchi hacker filorussi ai siti italiani: nel mirino ministeri, forze dell’ordine e aziende di trasporto – Noname057

Leggi su Chiccheinformatiche.com

L’Italia torna neldeglidi(16), che nelle ultime ore hanno lanciato una nuova ondata diDDoS (Distributed Denial of Service) controistituzionali e aziendali. L’obiettivo è sempre lo stesso: rendere temporaneamente inaccessibili le piattaforme web dei bersagli colpiti, inondandoli di richieste di accesso. L’offensiva, come già avvenuto in passato, è stata individuata in tempo dai sensori dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha allertato i target e limitato gli effetti degli.Chi sono glidi(16) e quali sono i loro obiettiviIl gruppo(16) è una crew diattiva da tempo nel panorama della cyberwarfare. Si tratta di un’entità specializzata inDDoS a scopo propagandistico e dimostrativo, con un focus particolare sui paesi che sostengono l’Ucraina nel conflitto contro la Russia.