ATP Rio de Janeiro, rimonte vincenti per Jarry e Monteiro, Tabilo in crisi nera

Si è conclusa la prima giornata dell’ATP 500 di Rio desulla terra battuta brasiliana. Tanti i match estremamente combattuti che sono andati ben oltre le due ore e giunti al set decisivo, un classico per la ronda sudamericana. Una di queste battaglie ha visto protagonista il padrone di casa Thiago: bellissima la sua rimonta sull’argentino Facundo Diaz Acosta con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(3), rimediando così a una falsa partenza.Il brasiliano troverà il cinese di Taipei Chun Hsin Tseng che ha sconfitto un Alejandrosempre più incon il punteggio di 6-2 7-5 in poco più di un’ora e mezza. Il cileno ha vinto il suo ultimo match a Bercy lo scorso anno contro Nuno Borges ed è alla sesta sconfitta consecutiva di cui cinque in questa stagione. Per Tseng, ex numero 1 juniores, un bel passo verso il ritorno in top 100.