Atp Rio de Janeiro | Jarry ok in rimonta avanti Monteiro e Comesana

Leggi su Sportface.it

Prosegue l’Atp 500 di Rio de. Si combatte nel torneo brasiliano con tante partite lunghe ed estenuanti, nonostante una superficie piuttosto veloce per essere terra battuta. Non sbaglia la testa di serie numero 6 Nicolas, che ha la meglio su Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco, in quasi due ore e mezza di tennis. 4-6 6-3 6-4 il punteggio in favore del cileno, che si aggrappa al servizio (12 ace e 73% di punti vinti sulla prima di servizio) e ritrova il successo dopo le sconfitte all’esordio agli Australian Open (Sinner) e a Buenos Aires (Schwartzman). Occasione importante per fare punti per, che ha lo spauracchio Zverev ai quarti di finale. Al prossimo turno se la vedrà con Francisco. L’argentino è uscito indenne, o quasi, dalla battaglia contro il tennista di casa Gustavo Heide (lucky loseer n.