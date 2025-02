Oasport.it - ATP Doha 2025: Berrettini e Nardi, le gioie contro Djokovic e Zhang. Medjedovic elimina Tsitsipas

Secondo blocco, decisamente più ampio rispetto a ieri, di match aper il celebre ATP 500. Completato tutto il novero dei primi turni: da domani si parte con le altre fasi, senza più reali pause, con un confronto al giorno per chi ha la chance di andare avanti. E, quest’oggi, in casa Italia dice ne sono state.Luca, innanzitutto, si regala Carlos Alcaraz attraverso la vittoria su Zhizhen, ma soprattutto Matteocoglie la prima vittoria in carrieraNovak. E lo fa prendendosi, nei fatti, la rivincita di quattro match persi, tre dei quali nello stesso anno e a livello Slam. Per il romano ora l’olandese Tallon Griekspoor, bravo a sfruttare due tie-break perre il tedesco Jan-Lennard Struff.Ma anche nel resto del tabellone ci sono storie da raccontare.