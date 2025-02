Oasport.it - ATP 500 Rio de Janeiro. Luciano Darderi rompe il sortilegio del primo successo nel 2025. Il giocatore italiano sfrutta il ritiro di Dellien

Leggi su Oasport.it

finalmente ildella prima vittoria nelche nell’incontro valevole per ilturno dell’ATP 500 di Rio desupera il boliviano Hugo, costretto alsul punteggio di 7-6(7-2) 2-2 30-0 per un problema fisico. Il tennistaaccede così al secondo turno dove sfiderà il vincente della sfida tra l’argentino Francisco Cerundolo e il francese Hugo Gaston.Ilset si risolve con un prepotente crescendo del tennistache nonla palla break nelgame, è falloso al servizio e nei colpi da fondo, commette tanti errori e si ritrova sotto 4-0 contro un rivale che cerca di fare la partita accorciando gli scambi. Nel momento peggiore il numero 61 del mondo ha il merito di non uscire dalla partita, alza il livello del suo gioco, si appoggia al servizio e ad una maggiore efficacia nei colpi da fondo per iniziare a risalire la corrente.