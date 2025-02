Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, il tabù Fossombrone non cade

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il, come da tradizione, si è confermato la ‘bestia nera’ dell’. Come avviene sin dai tempi in cui le due squadre militavano nel campionato di Eccellenza, il ‘Fosso’ è sempre riuscito ad imbrigliare i bianconeri e a conquistare risultati insperati e spesso immeritati. La sfida di domenica al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli lo ha confermato., assoluto padrone del campo, diverse occasioni per passare in vantaggio, un gol annullato per un fuorigioco poi dimostratosi inesistente, poi ecco il gol che sblocca la partita ma infine nell’unico tiro in porta degli avversari arriva il pareggio amarissimo che rinvia ancora il ritorno alla vittoria. Un solo successo nelle ultime dieci partite, non può certo essere motivo di soddisfazione per la compagine del Patron Graziano Giordani.