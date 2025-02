Sport.quotidiano.net - Atletica. Quarant’anni di storia dell’Atletica 85 Faenza. Festa al Panathlon

L’è uno degli sport di maggioree tradizione a. Era il 1912 quando appare in forma organizzata come sezione del Club Atletico. Dai tempi dei pionieri e di importanti atleti con alcuni campioni, oggi la stella polare del movimento è l’‘85. E’ così da 40 anni, visto che, come si capisce dal nome, la società fu fondata nel 1985 dalla fusione delle precedenti realtà cittadine,e Libertas Cisa. Per celebrare l’anniversario, ilCluborganizza oggi alle 20.15, al ristorante Bistrot Rossini, il meeting conviviale mensile dal titolo “Quaranta anni didell’85 asempre noi, sempre in gara”. Ospiti della serata saranno Carlo Visani, presidente ASD85e Luigi Mariani, tecnico sportivo.85, insignita nel 2019 dal Coni della Stella d’argento al merito sportivo a riconoscimento della lunga attività svolta, ha come scopo principale la promozione e l’organizzazione dell’leggera in città e nel territorio.