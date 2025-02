Bergamonews.it - Atalanta, trasforma la rabbia in energia: rimontare il Brugge per volare agli ottavi

Bergamo. Quellabrucia dentro, anche a sei giorni di distanza. “Un errore che ci ha danneggiato”, “un rigore incredibile” frutto di quella che De Ketelaere ha definito “arroganza dell’arbitro”, mentre Gasperini si è scato contro la simulazione di Nilsson, la totale confusione del regolamento. Si è praticamente tutti d’accordo nel dire che, se questa sera si riparte dal 2-1 per il Clube non dalla completa parità, è solo responsabilità della squadra arbitrale. Sta di fatto che la situazione è questa: l’ne ha preso atto e ora tutto il nervosismo accumulato tra la settimana e il weekend vato il prima possibile inda mettere in campo.C’è bisogno di una rimonta da completare in casa, una situazione che per la Dea a livello internazionale è praticamente nuova: lo scorso anno in Europa League non ha mai perso l’andata, se mai l’ha pareggiata e poi in casa ha vinto.