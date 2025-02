Sport.quotidiano.net - Atalanta, oltre il rigore con la testa. C’è Lookman per l’assalto al Bruges

Serata da dentro o fuori per l’che alle 21 al Gewiss, sold out, deve rimontare il 2-1 dell’andata a, determinato dalregalato ai belgi nel tempo di recupero. Passaggio del turno alla portata della Dea, che ha un tasso tecnico complessivo maggiore dei belgi e pure una maggiore esperienza ad alto livello europeo. Nerazzurri che recuperano la stella delle notti europee, Ademola, rientrato in extremis dopo tre settimane di stop per una lesione al legamento collaterale del ginocchio. Dovrebbe essere il jolly per la ripresa. "Rispetto all’andata dovremo fare una partita migliore, anche se poi sappiamo che il risultato è maturato per un episodio di cui ormai non ha più senso parlare. Per superare questo turno dobbiamo fare un’ottima gara sotto tutti gli aspetti tecnici e tattici", ha spiegato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini.