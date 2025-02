Rompipallone.it - Atalanta, guai per Gasperini: lungo stop per il titolarissimo

Leggi su Rompipallone.it

Arrivano brutte notizie per Gain Pieroin vista del tour de force che attende l’per il titolarissimo.L’, dopo la sconfitta maturata in Belgio, è chiamata a vincere con almeno due gol di scarto contro il Brugge per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Una partita fondamentale per il popolo bergamasco, pronto a trascinare la propria squadra verso un altro traguardo da sogno in Europa.“Ha accusato un affaticamento all’adduttore. Vedremo domattina, non è facile pensare che in un giorno risolva“. Queste le parole di Gian Pieronella conferenza stampa di vigilia sulle condizioni di Isak Hien, fermatosi nella rifinitura di ieri. Il difensore svedese ha svolto nella mattinata di oggi gli esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione.