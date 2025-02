Sololaroma.it - Atalanta-Club Brugge Streaming Gratis, Dea per gli ottavi: Diretta LIVE e formazioni

Leggi su Sololaroma.it

Serve l’ennesima serata magica europea all’, come spesso successo negli ultimi anni, per ribaltare prestazione e risultato dell’andata ed ottenere la qualificazione al prossimo turno. Alle 21:00 al Gewiss Stadium fischio d’inizio del match di ritorno contro il, da non fallire per non veder sfumare il sogno Champions League e l’incasso proveniente dalla vittoria del play-off. Si parte dal 2-1 maturato al Jan Breydel Stadium, causa soprattutto un rigore inesistente fischiato a favore dei belgi nei minuti finali, ma la Dea ha tutte le carte in regola per prendersi glidi finale.Chiuso un 2024 da incorniciare, il nuovo anno si sta rivelando per nulla facile per gli uomini di Gasperini in queste prime fasi: 12 partite giocate dal 1° gennaio che hanno visto le sconfitte, e conseguenti eliminazioni, con Inter in Supercoppa e Bologna in Coppa Italia, le gare di Champions con Sturm Graz, Barcellona e(1 vittoria, 1 pareggio e 1 ko), e appena 10 punti conquistati in 7 uscite in Serie A.