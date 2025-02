Bergamonews.it - Atalanta-Club Brugge, le formazioni ufficiali: Toloi in difesa, c’è Cuadrado, davanti Retegui e CdK

, le(3-4-1-2): Carnesecchi;, Djimsiti, Kolasinac;, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere,. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Posch, Palestra, Bellanova, Ruggeri, Sulemana, Samardzic, Brescianini, Cassa, Lookman, Vlahovic.(4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. All. HayenA disp. Jackers, De Corte, Siquet, Sabbe, Romero, Spileers, Vetlesen, Nielsen, Skoras, Nilsson, Vermant.Arbitro: Zwayer (Germania) Gasperini come anticipato in conferenza stampa alla vigilia lancia Sead Kolasinac dal primo minuto, mentre l’altro rientrante Lookman parte dalla panchina.In avanti tandem con De Ketelaere esupportati da Pasalic,e Zappacosta presidiano le corsie mentre invince il ballottaggio con Posch.